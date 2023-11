Złota Setka - ranking największych firm Małopolski 2023. Specjalny raport „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”

TAURON Sprzedaż, Philip Morris Polska Distribution, MAN Trucks, PGE Paliwa oraz Canpack – oto liderzy listy stu najpotężniejszych przedsiębiorstw Małopolski. Które firmy znalazły się na kolejnych miejscach? Jakie miały przychody, ile osób zatrudniały? O tym w raporcie „Złota Setka Małopolskiego”, pierwszym takim w historii regionu, przygotowanym specjalnie dla „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

- „Lista 100” to elita. Prezentowane w naszym raporcie przedsiębiorstwa to powód do satysfakcji i dumy dla właścicieli, zarządzających oraz pracowników. To także powód do dumy i zadowolenia dla samorządów, uczelni oraz mieszkańców regionu – podkreśla Krzysztof Kaszuba z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a jednocześnie autor skrupulatnie i z wielkim znawstwem przygotowanego Raportu „Złota Setka Małopolskiego”. - Wyniki uzyskane przez 100 największych firm regionu w 2022 roku potwierdziły, że małopolskie przedsiębiorstwa, dzięki przedsiębiorczej kreatywności i efektywnej sztuce zarządzania, perfekcyjnie przeszły przez trudny pocovidowy okres i zdecydowana ich większość, a dokładnie 92 ze 100, poprawiła wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 r. w stosunku do roku 2021. Warto w tym miejscu wspomnieć, że TAURON Sprzedaż, który znajduje się na szczycie naszej listy w 2022 roku osiągnął 17,7 mld zł przychodów ze sprzedaży. W tym samym czasie największe polskie przedsiębiorstwo – ORLEN – 277,6 mld zł, a Walmart, zwycięzca rankingu Fortune 500 (największych korporacji USA) – 611,3 mld dolarów. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży wszystkich firm z naszej Listy 100 wyniosła 186,8 mld zł i była wyższa o 30,2% w stosunku do 2021 r.

Złota setka Małopolskiego - najlepsi z najlepszych

Które małopolskie firmy znalazły się na Liście 100? Jakie miały przychody, ile osób zatrudniały? O tym w specjalnym raporcie „Złota Setka Małopolskiego”, pierwszym takim w historii regionu, przygotowanym specjalnie dla „Dziennika Polskiego”. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

- Wśród 100 największych w 2022 r. małopolskich przedsiębiorstw 59 działało pod adresem w Krakowie. 41 w 31 innych miejscowościach Małopolski. Po trzy w Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Sączu i Wadowicach. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 r. wszystkich firm z naszej Listy 100 wyniosła 186,8 mld zł i była wyższa o 30,2% w stosunku do 2021 r. - zaznacza Krzysztof Kaszuba, autor pierwszego w historii raportu „Złota Setka Małopolskiego”.

Co sprawia, że firmy – polskie i zagraniczne – tak chętnie inwestują w Małopolsce? – Nasz region jest otwarty na inwestycje i tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców oraz wdrażania innowacji. Małopolska, jako jedyny z 300 europejskich regionów może się poszczycić specjalnym wyróżnieniem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024 za przyszłościową wizję rozwoju i wspierania przedsiębiorczości - zaznacza Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Oto Lista 100 największych przedsiębiorstw Małopolski w 2022 roku

Złota Setka Małopolskiego - Lista rekordowych wyników

Analiza Krzysztofa Kaszuby z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Małopolskiego Instytutu Gospodarczego

autora Raportu Złota Setka Małopolskiego

Krzysztof Kaszuba, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne / Małopolski Instytut Gospodarczy ARCHIWUM Po raz pierwszy w historii Małopolski „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska” prezentują Państwu raport o 100 największych przedsiębiorstwach Małopolski. Ranking główny, Lista 100, został opracowany na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez małopolskie przedsiębiorstwa w 2022 r. W raporcie prezentujemy też najlepsze 10-tki Małopolski, liderów w 4 kategoriach: wartości kapitału stałego, wielkości zatrudnienia, dynamiki przychodów ze sprzedaży i wartości zysku netto. Bazą liczbową były dane uzyskane od partnera merytorycznego Dun & Bradstreet i analiza sprawozdań finansowych spółek prezentowanych w rankingu.

Fortune 500

Idea Listy 100 nawiązuje do prezentowanego corocznie od 69 lat rankingu Fortune 500 największych korporacji Stanów Zjednoczonych. W 2022 r. zwycięzca rankingu Fortune 500, firma Walmart odnotowała przychody ze sprzedaży o wartości 611,3 mld $ oraz zysk netto 11,7 mld $. Drugi w rankingu Amazon.com uzyskał przychody o wartości 513,9 mld $, ale odnotował stratę 2,7 mld $. Trzeci ExxonMobil wypracował przychody 413,7 mld $ oraz zysk netto 55,7 mld $.

W Polsce od 1999 r. największe polskie przedsiębiorstwa prezentowane są w rankingu Rzeczpospolita Lista 500. W 2022 r. pierwsze miejsce w rankingu zajął Polski Koncern Naftowy Orlen z przychodami ze sprzedaży 277,6 mld zł i zyskiem netto 33,6 mld zł. Drugi, Jeronimo Martins Polska uzyskał przychody 85 mld zł i zysk netto 3,4 mld zł. Trzecią pozycję zajęła PGE Polska Grupa Energetyczna z przychodami o wartości 73,4 mld zł i zyskiem netto 3,4 mld zł.

Kreatywna Małopolska

Prezentowana przez nas Lista 100 największych przedsiębiorstw Małopolski to powód do satysfakcji i dumy dla właścicieli, zarządzających oraz pracowników stu największych firm województwa małopolskiego. To także powód do dumy i zadowolenia dla samorządów, uczelni oraz mieszkańców regionu. Wyniki uzyskane przez 100 największych przedsiębiorstw Małopolski w roku 2022 potwierdziły, że małopolskie przedsiębiorstwa dzięki przedsiębiorczej kreatywności i efektywnej sztuce zarządzania, perfekcyjnie przeszły przez trudny pocovidowy okres i zdecydowana większość, a dokładnie 92 ze 100, poprawiła wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 r. w stosunku do roku 2021.

Liderzy regionu

Liderem małopolskiej Listy 100 w kategorii głównej, wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2022, został, z wynikiem 17,7 mld zł, Tauron Sprzedaż, sprzedawca energii elektrycznej i paliwa gazowego do ponad 5 milionów klientów na terenie kraju. Krakowska spółka aż o 69% poprawiła swój wynik sprzed roku.

Druga pozycja przypadła Philip Morris Polska Distribution, firmie specjalizującej się w sprzedaży i dystrybucji wyrobów tytoniowych na polskim rynku. Spółka w 2022 r. uzyskała przychody o wartości 13,2 mld zł, poprawiając wynik z 2021 r. o 16,7%. Warto podkreślić, że to właśnie Philip Morris Polska Distribution był liderem w kategorii wartości przychodów ze sprzedaży wśród największych firm Małopolski w 2021 r., wyprzedzając Tauron Sprzedaż. Philip Morris Polska to największy podatnik CIT, VAT i akcyzy w branży tytoniowej nie tylko na mapie Małopolski, ale w skali całego kraju.

Trzecie miejsce w rankingu w 2022 r. zajął, produkujący w Niepołomicach pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej, MAN Trucks z przychodami 8,8 mld zł. Zatrudniająca 1500 pracowników spółka jest jedną z najnowocześniejszych montowni ciężarówek na świecie, a także największym eksporterem (7,3 mld zł) Małopolski.

Energia, paliwa, chemia i eksporterzy

Dziesiątka liderów małopolskiej Listy 100 to głównie przedsiębiorstwa reprezentujące sektor energetyczny, paliwowy i chemiczny. Ich udział (5 spółek) w przychodach 10-tki o najwyższych przychodach ze sprzedaży w 2022 r. wyniósł 55%. Piąta pozycja na Liście 100 przypadła największej, obok MAN Trucks, firmie produkcyjnej Małopolski, Canpack, która uzyskała przychody na poziomie 7,4 mld zł, a jej dwie fabryki produkcyjne puszek napojowych znajdują się w Brzesku i Bydgoszczy. 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki należy do Giorgi International Holdings z siedzibą w Luksemburgu, której właściciel ma z kolei siedzibę w Pensylwanii. Krakowska spółka to drugi, po MAN Trucks, eksporter (6,0 mld zł) województwa małopolskiego. Trzeci wśród małopolskich eksporterów (3,4 mld zł), producent kabli i przewodów, Tele-Fonika Kable, zatrudniająca w Myślenicach ponad dwa tysiące pracowników, uplasowała się na 9. pozycji z przychodami ze sprzedaży 5,2 mld zł.

Kraków 59, region 41

Wśród 100 największych w 2022 r. małopolskich przedsiębiorstw, 59 działało pod adresem w Krakowie. 41 w 31 innych miejscowościach Małopolski. Po trzy w Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Sączu i Wadowicach. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży w 2022 r. wszystkich firm z naszej Listy 100 wyniosła 186,8 mld zł i była wyższa o 30,2% w stosunku do 2021 r. Warto zaznaczyć, że na koniec 2022 r. w Małopolsce prowadziło działalność prawie 477 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich było 4211 przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 10 i więcej osób. Ich łączne przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 397,2 mld zł. A to oznacza, że przychody ze sprzedaży stu firm z Listy 100 stanowiły 47% przychodów 4211 małopolskich przedsiębiorstw niefinansowych.

Złote dziesiątki

Prezentujemy również „Złote 10-tki” w 4 kategoriach: wartości kapitału stałego, wielkości zatrudnienia, dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz wartości zysku netto.

Warto jednak zasygnalizować, że np. 10-tkę spółek wg kryterium wielkości ich kapitału własnego charakteryzuje znaczna rozpiętość jego poziomu. To samo dotyczy wskaźnika zwrotu z kapitału własnego ROE. W kategorii zatrudnienia liderami są spółki sektora energetycznego: Polska Spółka Gazownictwa z Tarnowa oraz TAURON Dystrybucja z Krakowa. W przypadku pierwszej spółki to prawie 12 tysięcy pracowników zatrudnionych na terenie całego kraju. A rankingowa setka zatrudnia 120 tysięcy pracowników. Pierwsza dziesiątka firm z największą dynamiką przychodów ze sprzedaży to podmioty o zróżnicowanym profilu i skali działalności.

Zyski i straty

Dziesiątka firm, które uzyskały najwyższy zysk netto za 2022 r., łącznie 5,4 mld zł, to spółki tworzące od wielu lat elitę małopolskiej gospodarki. To także spółki znajdujące się w czołówce przedsiębiorstw o najwyższych przychodach ze sprzedaży. Warto dodać, że na 100 firm z Listy 100 w 2022 r. 92 wykazały zysk netto. Łącznie 10,4 mld zł, o 154 mln zł mniej niż rok wcześniej. Strata łączna 8 spółek wyniosła 494 mln zł. Dla porównania zysk netto 3507 małopolskich przedsiębiorstw niefinansowych (spośród 4211), które w 2022 r. uzyskały zysk netto, wyniósł 23,3 mld zł. A to oznacza, że zysk netto 92 firm z Listy 100 stanowił 44,6% łącznego zysku netto 3507 jednostek, które ten zysk w Małopolsce osiągnęły.

Małopolskie fakty

Lista 100 to elita największych. Jak wcześniej wspomniano, według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przedsiębiorstw niefinansowych (zatrudniających 10 i więcej pracowników) prowadzących działalność w Polsce, na koniec 2022 r. w Małopolsce działało 4211 jednostek, z których 3507 odnotowało zysk netto. Przychody ogółem tych firm stanowiły 397,2 mld zł, tj. 6,9% przychodów ze sprzedaży tego typu jednostek w Polsce (47 707 jednostek).

Sprzedaż eksportowa małopolskich przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 r. wyniosła 92,9 mld zł, tj. 6,9% wartości przychodów eksportowych tej grupy przedsiębiorstw w Polsce. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży małopolskich przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 23,4%, przy średniej dla kraju 23,2%. Dla porównania, dla przedsiębiorstw województwa podkarpackiego ten wskaźnik wynosił 23,9%. Wynik finansowy uzyskany przez małopolskie firmy wyniósł w 2022 r. 23,3 mld zł, co stanowiło 7,96% wyniku finansowego tej grupy firm w Polsce. Dane pierwszej w historii Małopolski Listy 100 największych przedsiębiorstw województwa potwierdzają, że po trudnych przejściach w latach 2020-2021, małopolskie firmy powróciły na ścieżkę wzrostu. Małopolscy przedsiębiorcy i menedżerowie wykonali to, co najważniejsze. Racjonalne czynności na bazie wiedzy i kreatywności, a gdy połączyli to z wysokiej klasy specjalistami i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, uzyskali sukces. Ale gospodarka Małopolski to także tysiące małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. To także dziesiątki tysięcy firm mikro. Wszystkie są bezcennym zasobem regionu. Wszystkim życzymy sukcesów w kończącym się 2023 roku.

Siła Małopolski

MACIEJ KWAŚNIEWSKI redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”

To twarde dane. Suche liczby. Wielkie pieniądze. To gospodarka. To ludzie. To podatki. To rozwój. To Małopolska. Po raz pierwszy prezentujemy Państwu listę stu największych firm Małopolski.

W ciągu ostatnich lat Małopolska stała się najszybciej rozwijającym się regionem kraju. To tu zarobki rosną najprędzej i średnia przekroczyła już uposażenia w Warszawie. Chcieliśmy sprawdzić, co się za tym kryje? Odpowiedź jest prosta: siła małopolskiej przedsiębiorczości i współdziałanie z samorządem. Dochodzą do tego rządowe, infrastrukturalne inwestycje w komunikację. Złota Setka Małopolski została ogłoszona na 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski, jakie „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska” organizują od lat i które były zawsze areną wymiany doświadczeń i próbą analizy zmian zachodzących w gospodarce. Dyskusje podczas Forum nieraz wskazywały tendencje, które szybko się wypełniały działaniami biznesu.

Przypatrzmy się. Zachęcam Państwa, aby pobawić się tą listą i liczbami w niej zawartymi, zatrudnieniem, przychodami i ich dynamiką. Zauważalna jest tu obecność wielkich państwowych gigantów. Ich pozycja (zwłaszcza sektora energetycznego) wzrosła w czasie wojny na Ukrainie, a niektóre z nich stały się nawet globalnymi graczami. Ale pierwsza dziesiątka, to obok energetyki, także papierosy, ciężarówki, opakowania, wielka chemia, elektronika, przetwórstwo spożywcze i… usługi kurierskie, choć właściwsze określenie to e-commerce. Dywersyfikacja godna najlepszej gospodarki. Żeby dostać się do tej dziesiątki, trzeba było mieć ponad 4 mld 440 mln zł przychodu ze sprzedaży! Tylko połowa z tych firm mieści się w Krakowie, a więc nie tylko metropolia się rozwija. I tak jest w całej setce. Różnorodność branżowa. Różne miejsca Małopolski i… (uwaga), dynamika przychodów w lwiej części zestawienia wynosi ponad 100 proc. Rekordzista zanotował 1541 proc. dynamiki przychodów ze sprzedaży! To twarde liczby, a nie kreatywna księgowość.

W czym tkwi jeszcze siła małopolskiej gospodarki? Że szybko się przeobraża i dostosowuje do zmian. Te wysokie zarobki to najlepszy barometr tempa rozwoju. Mamy dobre warunki dla biznesu, mamy świetne uczelnie wyższe, dobrą komunikację i ducha walki. Dlatego tu przychodzi biznes i wielkie inwestycje, coraz częściej niezwykle kreatywny, badawczy i rozwojowy. Ale to już opowieść na inną listę. Gratulujemy!

