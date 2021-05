Złote Liderki z Zielonek. Wytańczyły pięć medali na Mistrzostwach Polski Cheerleaders

To jeszcze nie wszystko, bo wysokie czwarte miejsce w finale zdobyły debiutujące jako grupa Mini Liderki. To nasze najmłodsze dziewczynki 7-8 latki, które mimo stresu pokazały, że pilnie ćwiczyły i zasługują na finał. Zaś duet seniorski Liderek został kontuzjowany, ale mimo bólu tańczyły do końca i zajęły piąte miejsce. Praca z nimi i ich determinacja w pokonywaniu trudności jest budująca. Ze wszystkich jesteśmy dumni jako kadra instruktorska, rodzice i kibice - mówi Katarzyna Gazda-Suchanek, trenerka i koordynatorka cheerleaderskiego klubu Liderki z Zielonek.