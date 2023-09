ZŁOTY CHŁOPAK odc. 10. Wieczór we troje. Streszczenie odcinka [08.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 10. Streszczenie

Mistrz Necip docenia zdolności Ferita i zrobioną przez niego bransoletę, ale wyrzuca go, gdy ten zostawia warsztat otwarty i biegnie na spotkanie z Pelin. Pelin nie cieszy się z bransoletki, ale Seyran bardzo się podoba. W nocy Pelin wchodzi do sypialni Ferita i Seyran przez taras. Ferit proponuje zszokowanej Seyran wspólne oglądanie filmu. Noc kończy się na tym, że Ferit znów śpi sam na kanapie. Asuman udaje się do szpitala na następne badania i spotkanie z anestezjologiem.