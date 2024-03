ZŁOTY CHŁOPAK odc. 156. Suna odkrywa tajemnicę Ferita. Streszczenie odcinka [10.04.24]

"Złoty chłopak" odc. 156. Streszczenie

Pelin nocuje w mieszkaniu dla pracowników rezydencji. Od rana trwają przygotowania do ślubu Suny i Kaya. Dziennikarz Taylan próbuje skontaktować się z Seyran. Jej telefon odbiera ojciec Kazim. Suna odkrywa wielką tajemnicę Ferita. Sehmuz szuka Pelin w rezydencji Korhanów.

Kiedy i gdzie oglądać 156. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

156. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w środę 10 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 155. odcinka

Seyran wyznaje Feritowi, że jest gotowa na dziecko. Wuj zmusza Pelin do zaręczyn z szoferem. Suna, mimo rozczarowania Kayem, nie zmienia ślubnych planów. Asuman chce powiedzieć Gulgun prawdę o Orhanie. Ferit prosi Pelin, by zabrała paszport i chce ją wysłać do Paryża.