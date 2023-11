ZŁOTY CHŁOPAK odc. 71. Fuat i Asuman biorą rozwód. Streszczenie odcinka [06.12.23]

Dziedzictwo odc. 168. Zuhal jest śmiertelnie obrażona na Ikbal. Streszczenie [06.12]

Dochodzi do kłótni między Ikbal a Zuhal. O co jedna siostra oskarży drugą? Tymczasem Fuat wciąż myśli o Neslihanm, a Seher śpi w pokoju z Yamanem. Co jeszcze...