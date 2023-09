ZŁOTY CHŁOPAK odc. 8. Dla dobra rodziny... Streszczenie odcinka [06.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 8. Streszczenie

Seyran zostaje przyjęta w nowym domu jak królowa. Jest wzruszona szczodrością całej rodziny Ferita. Ale on wciąż działa jej na nerwy. Ferit postanawia ją ignorować. Latif oprowadza Seyran po domu i zapoznaje ze służbą. A Ifakat przedstawia jej zasady, których musi się trzymać dla dobra rodziny. Tylko Sultan jest dla niej niemiła. Halis postanawia sprawdzić talent Ferita, a także jego przydatność w rodzinnym biznesie.

Kiedy i gdzie oglądać 8. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

8. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w środę 6 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 7. odcinka

Seyran wprowadza się do rezydencji i dzieli pokój z Feritem, jednak nie chce spać z mężem. Postanawia urządzić go po swojemu, co nie podoba się Feritowi. Pod wieczór młode małżeństwo bierze udział w kolacji, na której pojawia się Halis. Yusuf wciąż nie może poradzić sobie z faktem, że stracił ukochaną. Postanawia zemścić się na Fericie i całej jego rodzinie.