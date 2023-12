ZŁOTY CHŁOPAK odc. 82. Ifakat chce się pozbyć Seyran. Streszczenie odcinka [21.12.23]

"Złoty chłopak" odc. 82. Streszczenie

Seyran jest zrozpaczona, gdy widzi roześmianego Ferita w domu Pelin. Ferit grozi Zerrin. Chce, żeby dała spokój Seyran i jej rodzinie. Ifakat chce się pozbyć Latifa i Seyran z domu. Zastawia na nich pułapki. Na ostatnią chwilę zawiadamia Latifa o gościach, a on ma problem, żeby przygotować kolację. Seyran mówi Gulgun o spotkaniu z Zerrin. Halis ma wątpliwości co do rodziny chłopaka, który chce się ożenić z Suną. Ma to związek z przeszłością, gdy Halis i Hattice byli młodzi.