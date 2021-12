Zniewolona odc. 49. Katierina jest przeklęta. Streszczenie serialu [24.12.2021]

Zniewolona odcinek 49. Streszczenie

Ciężko ranny Żadan zostaje przeniesiony do szpitala. Po miasteczku krąży plotka, że Katierina jest przeklęta i każdy, kto się do niej zbliży kończy tragicznie. W czasie, gdy państwo młodzi i ich przyjaciele przebywają w szpitalu, do Czerwinki powraca Piotr Czerwinski i zaprowadza stare porządki. Żandarmeria nieżyńska prowadzi śledztwo. Aresztuje podejrzanego, mimo że wszystkie dowody wskazują, iż to nie on jest sprawcą napaści. Bliscy znów zaczynają się bać o życie Andrieja Żadana.