Zniewolona odc. 65. Zemsta Żadana i wydanie Jabłoniewskiego. Streszczenie serialu [13.02.2022]

Zniewolona odcinek 65. Streszczenie

Olga i Nazar szukają Kateriny, która przybyła z klasztoru do Kijowa. Andriej Żadan również szuka żony i ma nadzieję, że Olga go do niej doprowadzi. Katierinie w ostatniej chwili udaje się uciec do powozu aktora jadącego do Nieżyna. Katia zamierza wrócić do swego domu w Czerwince. Andriej z zemsty każe Oldze oddać całą bezzwrotną pożyczkę na manufakturę oraz wyrzuca z pracy Nazara. Nikt w całym Kijowie nie chce go zatrudnić w strachu przed Żadanem. Madame Makarowa stara się wyrzucić ze swego lokalu Bezusa z jego pomysłami stworzenia palarni opium w jej salonie muzycznym. W zamian za opuszczenie lokalu obiecuje Bezusowi wydać Jabłoniewskiego. Czerwinski przegnał żonę z dworu i nie pozwala jej widywać się z dzieckiem. Rogneda przypadkowo poznaje nieślubnego syna swego małżonka i postanawia się zemścić.