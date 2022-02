Zniewolona odc. 68. Katerina żąda rozwodu. Streszczenie serialu [20.02.2022]

Zniewolona odcinek 68. Streszczenie

Po interwencji Katieriny Jabłoniewski zostaje wypuszczony z więzienia. Jednakże Katia - pomna, kto był źródłem paskudnych artykułów - nie chce utrzymywać z nim żadnych relacji. Próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Umawia się z Andriejem, by ostatecznie zakończyć ich małżeństwo, traci jednak przytomność i znów trafia do szpitala, do tej samej sali, w której była więziona. Pawlina nie potrafi ułożyć sobie relacji z synowymi Karpa, które stają się wobec niej coraz bardziej złośliwe. Rognieda nadal pojawia się w domu publicznym madame Makarowej, trafia jednak na bardzo agresywnego klienta, który w dodatku okazuje się ważnym urzędnikiem państwowym. W domu Bezusów odbywa się kolacja z państwem Buchtiejewami. Tetiana żali się Rognedzie, że jest zdradzana przez męża. Rogdneta namawia ją do zemsty. Siergiej Buchtiejew nie może zapomnieć tajemniczej mademoiselle Gaultier. Czerwinski wyrzuca z majątku wszystkich chłopów, którym musiał dać wolność. Łarisa wstawia się za Dariną chce, by dziewczyna została jej pokojówką. Czerwinscy godzą się. Jabłoniewski prosi Mariczkę, by zdobyła dla niego słynną torebkę wyszywaną koralikami. Jej zawartość szokuje księcia.