Zniewolona odc. 70. Żadan jest mordercą. Streszczenie serialu [27.02.2022]

Zniewolona odcinek 70. Streszczenie

Do Manufaktury Olgi, Jabłoniewski przywozi Bezusa, by go zabić i pomścić śmierć swojej żony. Lesia i Dusia postanawiają nabałaganić w sklepie Karpa w nadziei, że teść przegna z domu Pawlinę. Niestety, nieuważna Lesia zostawia zapaloną świecę, która powoduje pożar. Katia jest porażona informacjami, jakie wydobywa Jabłoński od Bezusa. Dowiaduje się o intrydze uknutej przez męża przeciwko Jabłoniewskiemu. Jest zszokowana, że Andriej zwabił Wierę do salonu Makarowej, by ją zniesławić i wywołać skandal. W salonie trwają przygotowania do uroczystego wieczoru, podczas którego, w obecności całej kijowskiej elity, Mademoiselle Gothieu, czyli ukryta pod maską Rogneda Bezus, ma ujawnić swoją tożsamość. Makarowa próbuje się rozmówić z Andriejem Żadanem, który wcześniej obiecał jej połowę udziałów w salonie. Ponieważ Andriej jest nieprzejednany, Makarowa wyjawia, że wie, iż to on jest mordercą Wiery. Wściekły Żadan próbuje udusić szefową domu uciech. Na szczęście w drzwiach staje Katia, która ratuje jej życie.