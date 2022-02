Zniewolona odc. 72. Finał sezonu. Żadan zginie podczas bójki. Streszczenie serialu [13.03.2022]

Zniewolona odcinek 72. Streszczenie

Andriej błaga Katię o wybaczenie. Żona radzi mu się przyznać do winy, by ten koszmar nie zatruwał im przyszłego życia. Ciotka Jaryna próbuje stanąć w obronie Andrieja. Jabłoniewski wpada do domu Żadanów. Wywiązuje się bójka, w której Andriej ginie. Rogneda dowiaduje się że jej mąż popełnił samobójstwo. Opuszcza pałac. Zostawia nieślubnemu synowi Bezusa pieniądze na naukę i pracownię malarską. Katia tworzy towarzystwo dobroczynne, które będzie również utrzymywało żadanowski szpital. Szefową towarzystwa zostaje Olga. Katia wreszcie może spełnić swoje marzenie i studiować medycynę w Zurichu. Ochraniać ją w drodze ma zamiar książę Jabłoniewski.