Zranione ptaki odc. 108. Zemsta na Tekinie. Streszczenie odcinka [24.08.2022]

Zranione ptaki odc. 108. Streszczenie

Melis znajduje w telefonie Asli zdjęcia z festiwalu latawców. Grozi służącej, że jeśli nie zaprzestanie prób uwiedzenia Bahadira, straci pracę i jej rodzina dowie się o jej intrydze. Levent kupuje Meryem piękne kwiaty i cała trójka spędza miłe chwile. Levent chcąc się zrehabilitować, proponuje Meryem pracę w holdingu. Dziewczyna nie przyjmuje jego propozycji. Z rozmowy Nurgül i Selmy Tekin dowiaduje się o planie ucieczki do Niemiec. Każe Doganowi uwięzić na kilka dni kobietę w wynajętym mieszkaniu. Nurgül postanawia uciec. Gdy Dogan prowadzi ją do mieszkania wykorzystuje okazję i wszczyna raban, krzycząc, że została uprowadzona. Kilku przechodniów interweniuje i kobiecie udaje się uciec. Nurgul przed wyjazdem do Niemiec postanawia zemścić się na Tekinie. Cemil nadal nie odważył się porozmawiać z Ayse. Dziewczyna jest przygotowana na najgorsze.