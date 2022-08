Zranione ptaki odc. 114. Próba zabicia Meryem. Streszczenie odcinka [02.09.2022]

Zranione ptaki odc. 114. Streszczenie

Melis próbuje odłączyć aparaturę podtrzymującą życie Meryem. W ostatniej chwili do sali wchodzi Tekin i ją powstrzymuje. Mężczyzna grozi Melis bronią i zapowiada, że jeśli Meryem coś się stanie, ona również zginie. Meryem dochodzi do siebie. Gdy się wybudza, widzi czuwającego Leventa. Opowiada mu o swoim śnie, w którym po chwilach szczęścia traci Ömera i Leventa. W szpitalu pojawia się policja. Funkcjonariusz spisuje zeznania domowników w związku z wypadkiem Meryem. Ku uldze Melis, okazuje się, że Meryem nikogo nie widziała w saunie i jest przekonana, że to był nieszczęśliwy wypadek. Meryem wraca do domu. Levent, inspirując się snem Meryem, szykuje dla niej przyjęcie niespodziankę. Tymczasem Bahadir angażuje się coraz bardziej i kupuje dla Asli łańcuszek z aniołkiem. Gdy wręcza go dziewczynie, podkreśla, jak ceni jej serdeczność i dobroduszność. Po rozmowie z Cemilem Oya postanawia odejść z firmy. Ayse ma wyrzuty sumienia, że przez nią Oya rezygnuje z kariery i z miłości swojego życia.