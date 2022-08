Zranione ptaki odc. 115. Levent oświadcza się Meryem. Streszczenie odcinka [05.09.2022]

Zranione ptaki odc. 115. Streszczenie

Levent organizuje w rezydencji zaręczyny. Wszystko wygląda tak jak we śnie Meryem. Romantyczne chwile przerywa pojawienie się policji, która aresztuje Leventa, oskarżając go o zamordowanie Kudreta Kara. Wszyscy są w szoku, nie mają pojęcia, kim jest ofiara mordu i co Levent może mieć z tym wspólnego. Melis jest przekonana, że to ona zabiła Kudreta i boi się, że w wyniku śledztwa policja dotrze do niej. Postanawia uciec, szybko okazuje się jednak, że mężczyzna zginął później. Podczas przesłuchania Levent rozpoznaje Kudreta na zdjęciu. Przypomina sobie o jego spotkaniu z Hülyą w sprawie pracy jako ogrodnik.