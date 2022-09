Zranione ptaki odc. 121. Apelacja Leventa odrzucona. Streszczenie odcinka [13.09.2022]

Zranione ptaki odc. 121. Streszczenie

Ku rozpaczy wszystkich apelacja w sprawie Leventa zostaje odrzucona. Zdesperowana Meryem zgadza się przyjąć warunki Leventa. Gdy Meryem oświadcza Ulviye, że odchodzi i chce zająć się własnym życiem, matka Leventa jest głęboko oburzona jej postawą. Nie ma pojęcia o prawdziwych motywach działania Meryem. Za niesłuszne cierpienia brata Bahadir obwinia Hülyę i postanawia oddać ją do domu opieki. Meryem stawia Tekinowi warunek - ślub odbędzie się dopiero wtedy, gdy Levent wyjdzie na wolność. Tekin i Dogan znajdują człowieka, który w zamian za opłacenie leczenia dziecka przyzna się do morderstwa Kudreta i obarczenia winą Leventa. Tekin czyni przygotowania do ślubu. Neriman i Durmus podejrzewają, że Meryem zgodziła się na ślub, żeby ratować Leventa. Oya zauważa, że Ayse i Cemil śpią oddzielnie.