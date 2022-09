Zranione ptaki odc. 123. Rozwód Ayse i Cemila. Streszczenie odcinka [15.09.2022]

Zranione ptaki odc. 123. Streszczenie

Levent nie może uwierzyć, że Meryem przekreśliła wszystko i zostawiła jego i Ömera. Tymczasem do rezydencji przychodzi zaproszenie na ślub Meryem i Tekina. Ulviye jest tym oburzona. Przestrzega domowników, żeby zataili przed Leventem wiadomość o ślubie. Meryem nie może nikomu zdradzić swojego sekretu. Cierpi w milczeniu, a do ślubu coraz bliżej. Oya przekonuje Ayse, że samolubnie zmusza Cemila do rezygnacji z własnego życia i że powinna się z nim rozwieść. Także Durmusowi trudno pogodzić się z tym, że musi oddać córkę Tekinowi, gdy jego zięciem mógłby być Levent. Bezskutecznie próbuje przekonać Meryem do zmiany zdania. Na duchu podtrzymuje go Nurgül zapewniając, że ma w ręku atut, który wszystko zmieni. Ömer odnajduje zaproszenie na ślub i pokazuje je Leventowi. Ayse podsuwa Cemilowi wniosek o rozwód. Ten jest zaskoczony jej decyzją. Leventowi udaje się zdążyć na ceremonię zaślubin, wierzy, że powstrzyma Meryem przed zaślubieniem Tekina.