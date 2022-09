Zranione ptaki odc. 128. Meryem ucieka z domu. Streszczenie odcinka [22.09.2022]

Zranione ptaki odc. 128. Streszczenie

Asli ma dość bycia służącą w rezydencji, marzy jej się rola pani domu u Bahadira. Levent z trudem znosi obecność Tekina w firmie. Tymczasem Tekin nie marnuje okazji, żeby obnosić się ze swoim małżeństwem z Meryem. Pod nieobecność Tekina, Meryem udaje się uciec z domu. Dzwoni do Ayse, zamierzając prosić ją, by ostrzegła Leventa przed zasadzką Tekina, przyjaciółka jednak nawet nie chce jej wysłuchać. Zdesperowana Meryem postanawia udać się do rezydencji i osobiście porozmawiać z Leventem, nie ma jednak odwagi przekroczyć bram rezydencji. Zauważa ją Ömer, ale Levent jest przekonany, że to przewidzenie. Widzi ją również Melis, która natychmiast informuje o tym Tekina. Dogan i Oya, chcąc upewnić się, że Cemil i Ayse naprawdę się rozwodzą, wślizgują się do gabinetu prawnika. Gdy Cemil przyłapuje ich na gorącym uczynku, Oya pospiesznie wymyśla wiarygodną wymówkę.