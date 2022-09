Zranione ptaki odc. 133. Melis szantażuje Tekina. Streszczenie odcinka [30.09.2022]

Zranione ptaki odc. 133. Streszczenie

Dla dobra firmy Levent dzwoni do Tekina i oświadcza, że nie ma nic przeciwko, by Meryem rozpoczęła pracę w holdingu. Rywal, mimo wściekłości wywołanej tym telefonem, nie marnuje okazji, żeby z niego zakpić i podkreślić, że to on decyduje o swojej żonie. Ayse jest przekonana, że Cemil nie może doczekać się rozstania. Tymczasem Cemil szykuje dla niej niespodziankę wyjazd na prawdziwy miodowy miesiąc. Oya podsłuchuje jego rozmowę z obsługą hotelu i poprzysięga sobie, że do tego nie dopuści. Neriman prosi Dogana o pomoc w znalezieniu pracy. Asli obawia się, że Bahadir będzie żałował tego, co się między nimi wydarzyło i wycofa się. W holdingu odbywa się spotkanie z panem Vedatem. Wszyscy są przekonani, że Meryem nie przyjdzie, gdy ta niespodziewanie pojawia się w drzwiach i oświadcza, że przyjmuje propozycję. Melis szantażuje Tekina i żąda, żeby usunął narkotyki z transportu.