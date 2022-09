Zranione ptaki odc. 135. Asli manipuluje Bahadirem. Streszczenie odcinka [04.10.2022] redakcja

Asli postanawia dalej manipulować Bahadirem. Co takiego zrobi? Z kolei Levent dalej trzyma Meyrem w ramionach. Co się wydarzy? Co takiego zobaczy Cemil? Już teraz przeczytaj streszczenie 135. odcinka Zranionych ptaków!