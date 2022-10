Zranione ptaki odc. 142. List miłosny od Cemila. Streszczenie odcinka [13.10.2022]

Zranione ptaki odc. 142. Streszczenie

Po ostatnim incydencie Melis próbuje wpłynąć na zachowanie Tekina. Zależy jej, by przestał działać pod wpływem gwałtownych emocji. Levent próbuje dowiedzieć się od Meryem, dlaczego przyszła do rezydencji. Ona jednak go zbywa. Ülviye daje dziewczynie do zrozumienia, że nie chce jej widzieć w swoim domu. Po rozmowie z Melis Meryem mimo próśb i płaczu Ömera wraca do domu. Boi się, że mąż skrzywdzi Leventa. Ten nie rozumie jej decyzji. Ayşe nie może uwierzyć, że Cemil ją kocha. Jego miłosny list o mały włos nie trafia w ręce Safiye. Tymczasem Neriman oferuje jej współpracę przy prowadzeniu restauracji. Kobieta przyjmuje jej ofertę.