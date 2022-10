Zranione ptaki odc. 155. Meryem chce zabić Tekina. Streszczenie odcinka [01.11.2022]

Zranione ptaki odc. 155. Streszczenie

Safiye odbiera telefon od znajomego sklepikarza, który oznajmia jej, że znalazł portfel Ayşe. Dogan postanawia ratować dziewczynę przed gniewem matki. Pozostali domownicy dowiadują się, że poszkodowana w wypadku Melis nie będzie mogła mieć dzieci. Tymczasem Hülya porusza z mężem temat macierzyństwa. Bahadir zapewnia ją, że do tej pory siła ich miłości rekompensowała im brak dzieci. Przyjaciółka Leventa wychodzi ze szpitala i wreszcie wraca do domu. Intrygantka już od progu udaje przed wszystkimi, że jest zrozpaczona. Na dodatek okazuje Ömerowi czułość i troskę. Meryem podsłuchuje rozmowę telefoniczną męża, w której Tekin przyznaje się, że to on, chcąc zabić Leventa, zlecił uszkodzenie hamulców samochodowych. Zdruzgotana dziewczyna grozi mężczyźnie śmiercią i każe zostawić jej ukochanego w spokoju. Cemil udaje się do kawiarni Safiye, by z nią porozmawiać. Wyznaje jej, co tak naprawdę czuje do Ayşe. Zbulwersowana kobieta wygania go z lokalu.