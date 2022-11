Zranione ptaki odc. 165. Zaręczyny Melis i Leventa. Streszczenie odcinka [15.11.2022]

Zranione ptaki odc. 165. Streszczenie

W rezydencji Metehanoglu wszystko jest gotowe do zaręczyn. Domownicy czekają z niecierpliwością na pojawienie się Leventa. W końcu mężczyzna przychodzi. Meryem niespodziewanie przerywa uroczystość. Postanowiła wyznać prawdę. W tym momencie dostaje jednak wiadomość od Tekina i rezygnuje. Składa życzenia narzeczonym. Meryem z przerażeniem ogląda film, który dostała od Tekina. Mężczyzna znów jej grozi i oświadcza, że niedługo po nią przyjedzie. Coraz wyraźniej widać, że Mine żywi uczucie do Dogana. On jednak jest zapatrzony w Ayse.