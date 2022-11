Zranione ptaki odc. 171. Próba samobójcza Melis. Streszczenie odcinka [23.11.2022]

Zranione ptaki odc. 171. Streszczenie

Meryem nie wyobraża sobie, że mogłaby zbudować własne szczęście na nieszczęściu Melis. Dodatkowo Hülya namawia siostrę, żeby upozorowała próbę samobójczą. Meryem, wstrząśnięta desperacją Melis, przekonuje Leventa, że musi ożenić się z Melis. Levent informuje Melis, że się pobiorą. Radość Melis pryska, gdy dowiaduje się, że to Meryem skłoniła do tego Leventa. Melis postanawia pozbyć się rywalki. Dogan wspiera Ayse w trudnych chwilach i chociaż ona traktuje go jako przyjaciela, on robi sobie coraz większe nadzieje. Cemil po raz kolejny próbuje skłonić Ayse do rozmowy, ale i tym razem jego starania nie przynoszą efektów.