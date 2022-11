Zranione ptaki odc. 172. Próba zabicia Meryem. Streszczenie odcinka [24.11.2022]

Zranione ptaki odc. 172. Streszczenie

Do Meryem trafia od Melis esemes z pogróżkami z telefonu Tekina. Dziewczyna próbuje ukryć to przed Leventem, lecz ten nakłania ją do pokazania wiadomości. Meryem prosi ukochanego, żeby pozwolił jej odejść, lecz Levent jest nieprzejednany. Hülya jest zaniepokojona stoickim spokojem Melis. Cemil robi wszystko, żeby Ayse uwierzyła w jego niewinność. Przesyła ukochanej apaszkę, którą niegdyś podarowała jej jego matka. Ayse jednak nie chce go słuchać. Melis organizuje wspólny posiłek w ogrodzie. Okazuje się, że wynajęła płatnego zabójcę, żeby zastrzelił Meryem. Hülya dowiaduje się o planie siostry i próbuje odwieść ją od tego. Choć sytuacja wydaje się opanowana, padają strzały. W obliczu zagrożenia domownicy postanawiają wysłać Meryem do Włoch.