Zranione ptaki odc. 175. Czy Meryem rzeczywiście opuści kraj? Streszczenie odcinka [29.11.2022] redakcja

Meryem miała wyjechać do Włoch. Levent zawozi ją na lotnisko. Co się wydarzy? Z kolei Hülya rozmawia z Ulviye. Co jej przekaże? Już teraz przeczytaj streszczenie 175. odcinka Zranionych ptaków!