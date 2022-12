Zranione ptaki odc. 184. Bójka Meryem i Melis. Streszczenie odcinka [12.12.2022]

Zranione ptaki odc. 184. Streszczenie

Safiye bardzo martwi się o córkę. Ayse jednak postanawia wziąć się w garść i przeprasza wszystkich za swoje zachowanie. Meryem opiekuje się panią Ulviye. Kobieta po raz kolejny próbuje porozmawiać z Meryem, jednak zaniki pamięci jej to uniemożliwiają. Dla dobra starszej pani Meryem postanawia nie poruszać tematu notatek. Melis nie może znieść obecności Meryem w rezydencji. W napadzie szału obrzuca ją wyzwiskami i każe jej się wynosić. Meryem traci panowanie nad sobą i wymierza Melis policzek. Levent, który słyszał ich kłótnię staje po stronie Meryem. Melis wyrzuca narzeczonemu brak lojalności. Yasar próbuje namówić Asli do rozmowy z Bahadirem. Dziewczyna w obawie o utratę dziecka błaga go jednak, żeby zachował milczenie. W przeddzień rozprawy rozwodowej Dogan robi wszystko, żeby Ayse uwierzyła w niewinność Cemila. Ta jednak nie chceo tym słyszeć.