Zranione ptaki odc. 192. Mine wymyka się z domu. Streszczenie odcinka [22.12.2022]

Zranione ptaki odc. 192. Streszczenie

Przerażona Ayse dzwoni do Dogana. Dzięki jego interwencji mężczyźni opuszczają kawiarnię. Kobiety próbują zataić przed Doganem fakt, że Mine tak naprawdę ma na imię Zehra. Nadszedł dzień rozprawy ojca Meryem. Dziewczyna chce sama jechać do sądu, Levent jednak odwodzi ją od tego pomysłu, informując, że pojedzie z nimi Cemil i Neriman. Wskutek zmiany planów, ostatecznie jadą tam tylko we dwoje, co jest dla Meryem niezwykle krępujące. Hülya za wszelką cenę próbuje ustalić, jaki był cel wizyty prawnika ze szpitala Med Hayat. Również domowników zaciekawiła wizyta mecenasa. Trudno im uwierzyć w wersję Melis, że chodzi o niestosowne zachowanie pielęgniarki. Hulya odnajduje w pokoju Melis skrawek podartego dokumentu. Postanawia podrzucić go Bahadirowi i tym samym sprawić, żeby mężczyzna doszedł do prawdy. Dogan ma wielki żal do Mine, że go okłamywała. Podczas ich rozmowy, dziewczyna postanawia, że najlepszym rozwiązaniem będzie odejście i niepostrzeżenie wymyka się z domu.