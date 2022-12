Zranione ptaki odc. 194. Prawdziwa tożsamość Mine. Streszczenie odcinka [27.12.2022]

Zranione ptaki odc. 194. Streszczenie

Yasar jest zazdrosny o Bahadira, jednak Asli przekonuje go, że nie ma powodu. Dogan nie chce zostawiać Mine samej na noc w biurze, więc zakrada się do holdingu. Nieświadoma tego Mine atakuje nieproszonego gościa. Opatrując Dogana, Mine wyjawia mu swoją prawdziwą tożsamość. Bahadir podsłuchuje rozmowę Melis, w której ta opowiada o swoich przyszłych dzieciach. Początkowo Bahadir jest przekonany, że Melis ich okłamała, jednak gdy żąda od niej wyjaśnień, Melis udaje się go zwieść. Hülya podpuszcza Bahadira, żeby drążył sprawę Melis. Meyrem przypadkiem słyszy rozmowę Leventa z matką. Jego słowa sprawiają, że mu wybacza. Nadchodzi dzień ślubu. Meryem bardzo trudno to znosi, ale Melis jest szczęśliwa. Nie może się doczekać chwili, w której Levent będzie już jej. Z pomocą Cemila, Bahadirowi w końcu udaje się dotrzeć do lekarza, który leczył Melis po wypadku. Pod nieobecność Dogana Mine zostawia list pożegnalny i wymyka się z biura.