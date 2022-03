Zranione ptaki odc. 5. Ömer trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [25.03]

Zranione ptaki odc. 5. Streszczenie

Meryem jedzie za samochodem Leventa do szpitala. Ku uldze wszystkich stan chłopca szybko się polepsza. Lekarz decyduje, żeby Ömer pozostał przez noc na obserwacji. Ulviye prosi Aysel, żeby została przy małym, jednak ku radości matki to Levent deklaruje chęć czuwania przy chłopcu. Tekin stawia Durmuşowi ultimatum. Albo znajdzie Meryem i odzyska szkatułkę, albo jego dni są policzone. Ojciec Meryem razem z Doğanem na próżno wszędzie szukają dziewczyny. Tymczasem Hülya bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, kim jest tajemniczy chłopiec. Levent rozpoznaje chłopca i próbuje dowiedzieć się, dlaczego włamał się na jacht i kim jest Meryem. Ömer jednak nie chce z nim rozmawiać. Meryem szuka sposobu, by jak najszybciej zabrać brata ze szpitala. Tekinowi udaje się ustalić, że Ömer leży w szpitalu. Wysyła tam Durmuşa i Doğana, by porwali chłopca. W ostatniej chwili Leventowi udaje się wyrwać małego z ich rąk. Mężczyzna zawozi chłopca do rezydencji.