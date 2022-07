Zranione ptaki odc. 82. Kogo kocha Levent? Streszczenie odcinka [18.07.2022]

Zranione ptaki odc. 82. Streszczenie

Levent jest zaskoczony wyznaniem Melis. Kobieta ma nadzieję, że Levent odwzajemnia jej uczucia. Mężczyzna jednak jasno mówi, że ceni ją jako przyjaciółkę i to się nigdy nie zmieni. Melis wyrzuca mu, że to Meryem odpowiada za jego obojętność. Meryem jest załamana tym, co słyszała. Wierzy, że Levent również kocha Melis. Dziewczyna jest zupełnie rozbita. Tekin uspokaja Durmusa w kwestii Kudreta, mówiąc, że mu zapłacił i kazał wyjechać ze Stambułu. Durmus nie do końca wierzy w wyjaśnienia Tekina i nie rozumie, dlaczego szef nie pozwala mu odebrać Ömera z rezydencji rodziny Metehanoglu. Tekin zaś planuje rozwiązać kwestię Meryem i chłopca raz na zawsze. Wściekła i zawiedziona Melis wyjeżdża z impetem. Postanawia zemścić się na Levencie. Mężczyzna niepokoi się jej nieobecnością i przez całą noc bezskutecznie szuka Melis. W końcu dostaje od niej wiadomość, w tonie listu pożegnalnego. Tymczasem Cemil i Ayse świetnie sprawdzają się w roli współlokatorów.