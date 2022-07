Zranione ptaki odc. 96. Ömer wyjedzie do Niemiec? Streszczenie odcinka [08.08.2022] redakcja

Levent wciąż jest zły na Meryem. Tymczasem Nurgül gra zniecierpliwioną matkę. Czy dalej chce wywieźć Ömera do Niemiec? Co na to wszystko Melis? Koniecznie przeczytaj streszczenie 96. odcinka Zranionych ptaków!