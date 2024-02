Zrób profilaktyczną kolonoskopię i wyprzedź nowotwór jelita. To badanie może uratować życie

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w naszych kraju. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2021 r. zachorowało na niego 18 tys. Polaków. W Małopolsce był on trzecim najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn – po raku prostaty oraz raku płuc. Wśród Małopolanek częściej diagnozowano jedynie raka piersi.

Nowotwór jelita grubego najczęściej rozwija się ze zmian łagodnych – tzw. polipów. Zanim do tego dojdzie może minąć nawet kilkanaście lat. Na początkowym etapie rozwoju nie powodują one niepokojących objawów. Szansę na ich wykrycie i – o ile to możliwe – usunięcie, daje jednak profilaktyczna kolonoskopia.