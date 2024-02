Gdzie się leczyć 2024 w Krakowie i Małopolsce. Profilaktyka 40+ także w 2024 r. Daj szansę na wczesne wykrycie choroby

ZOBACZ „GDZIE SIĘ LECZYĆ 2024"

Badanie i zmiana trybu życia

O niszczącej organizm chorobie cywilizacyjnej wielu chorych ciągle dowiaduje się dopiero w momencie, gdy jest ona już zaawansowana i co za tym idzie zdecydowanie trudniejsza do skutecznego leczenia. Dzieje się tak, ponieważ wizyty w gabinecie lekarza odkładamy do momentu, gdy niepokojące objawy staną się naprawdę uciążliwe i zaniedbujemy regularne, profilaktyczne kontrole organizmu.

Siedząca praca, niezdrowe posiłki, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, stres, mało aktywny tryb życia. Taki styl życia to prosta droga do szeregu tzw. chorób cywilizacyjnych.

Profilaktyka 40 Plus - nadrobić zdrowotny dług

Szansą, by nadrobić ten zdrowotny dług, jest Profilaktyka 40 Plus. Program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia daje szansę, by bezpłatnie i bez wcześniejszego zgłaszania się do lekarza po skierowanie wykonać kompleksowy pakiet badań profilaktycznych, dostosowanych do stanu zdrowia i codziennych czynników ryzyka.