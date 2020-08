Zwykle wyzywają je od robali. Brzydko i niesłusznie

Tylko dla porządku przypomnę, iż robale to tasiemce, nicienie i inne glisty. Nie mają odnóży. Najwyżej przyssawki czy niewidoczne gołym okiem szczecinki. Zaś to, co pełza po ziemi i bywa brane za robala to larwy owadów. Najczęściej motyli. Mają kilka par odnóży i są … piękne!