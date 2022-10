Żyj ekologicznie. Czy wiesz, jak działa oczyszczalnia ścieków? Agnieszka Aulich

Przywykliśmy, że woda to coś, do czego mamy stały dostęp. Tymczasem okazuje się, że musimy być uważni i oszczędni w codziennych nawykach. Trzeba dbać o klimat. Oczyszczalnie ścieków są ważne w gospodarowaniu wodą. Teraz możecie się przyjrzeć z bliska, jak to działa.