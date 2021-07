1 lipca przypada Dzień Psa. W gminie Myślenice o zwierzaki dba Stowarzyszenie Przytul Sierściucha

Wszystko zaczęło się od mojego spotkania z Ewą Zabieglińską, psią behawiorystką

– mówi Dominika Bałuk-Cienkosz, prezes Stowarzyszenia, myśleniczanka a zawodowo nauczycielka ucząca w Zespole Szkół w Dobczycach.

Za cel postawiły sobie, aby porzucone i znajdowane na terenach gmin bezdomne psy i koty nie trafiały do schronisk, ale znajdowały nowe domy. Robią to współpracując z gminami. Na razie przede wszystkim z gminą Myślenice oraz w mniejszym zakresie, ale również, gminą Dobczyce.

Chciałyby, aby w przyszłości zasięg ich działania poszerzył się także na inne gminy, ale do tego potrzeba wolontariuszy i promocji samego Stowarzyszenia. O tę ostatnią w czasie pandemii było trudno. Nie było koncertów i festynów, na których mogliby się pokazać i dać poznać większej liczbie mieszkańców. Dlatego, kiedy gmina Myślenice organizowała w miniony weekend Myślenickie Wianki nad Rabą, Stowarzyszenie dołączyło ze swoim Sierściuchowym Piknikiem. Dochód z niego wesprze priorytetowy aktualnie cel, czyli stworzenie w Myślenicach „kociarni”. Miejsce już mają, to użyczony, stary dom. Potrzeba jeszcze ok. 15 tys. zł na przygotowanie go na przyjęcie zwierząt (zakup linoleum, paneli itp.)