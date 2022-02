22 lutego to Dzień Myśli Braterskiej. Harcerze z Myślenic świętują od rana [ZDJĘCIA]

Wykrzyczeliśmy głośne "dzień dobry" do wszystkich mieszkańców i tych, którzy nie mogli stanąć dzisiaj ramię w ramię razem z nami. To spotkanie to symbol, który wysłaliśmy w świat! To przekaz, który kierujemy w tym szczególnym dniu do wszystkich: obudź się, walcz o siebie, innych, o swoje marzenia i piękne życie. Wstaje nowy, cudowny dzień!