25-latek podejrzany o pedofilię. Policjanci z powiatu krakowskiego zgromadzili dowody. Mężczyzna był już wcześniej karany

Podejrzany to 25-latka z Tych. W jego miejscu zamieszkania 27 lutego 2024 r. zatrzymali go kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Obecnie mężczyzna trafił ma trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Nawiązywał kontakt z dziećmi

Policja zebrała dowody w domu 25-latka

Podejrzany został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. O to wystąpili do prokuratury śledczy prowadzący postępowanie. A prokuratura z takim wnioskiem wystąpiła do sadu. W czwartek, 29 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy przychylił się do wniosku i zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za te przestępstwa grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawca wcześniej już był karany za oszustwa, za które odbył karę więzienia.



Jak mówią policjanci - sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa. Nie jest wykluczone, że podejrzany usłyszy więcej zarzutów.