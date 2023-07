57. Sabałowe Bajania – "bawiom sie górole od rania do rania!"

– W konkursie wezmą udział artyści z całego kraju (to prawie 200 punktów programu), nie tylko z Polski południowej, ale również np. z Wielkopolski czy Mazowsza – wymienia Bartłomiej Koszarek, dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” będącego organizatorem Sabałowych Bajań.

Od Molière’a aż po Sabałową Noc

W pierwszy festiwalowy wieczór będzie miała miejsce premiera sztuki Molière’a „Chory z urojenia” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej. Jej adaptacji do gwary i realiów podhalańskich dokonał Jan Gutt-Mostowy. Premierowy spektakl rozpocznie obchody jubileuszu 100-lecia bukowiańskiego teatru.

Konkursowym zmaganiom – jak co roku – towarzyszyć będzie szereg atrakcji, m.in. wystawa i kiermasz sztuki ludowej oraz wieczorne koncerty zespołów regionalnych i folkowych. Wystąpią np. Śpisko Qmpanijo, FiśBanda, Jedla&Hajlandery, a także Góralski Kabaret Truteń, który z okazji swojego jubileuszu 30-lecia przygotował specjalny program.

Dla tych, co mają wprawne oko, przygotowano natomiast zawody strzeleckie „O Sabałową Flintę”. Ci, którzy lubią wędrować, będą mogli się wybrać na terenową wycieczkę „Śladami zbójników” (z przewodnikiem tatrzańskim i muzykantami) ku Niebieskiej Dolinie. Jak to legendy prawią, są tam zakopane zbójnickie skarby, a dostępu do nich broni sam diabeł specjalnymi zaklęciami.

Tradycyjnie kulminacją całego wydarzenia będzie Sabałowa Noc, której najważniejszą częścią jest zawsze Pasowanie na Zbójnika oraz nadanie tytułu Wiyrchowyj Orlicy. Ceremonii towarzyszyć będzie rozpalenie watry, pokaz laserowy, a także koncerty (wystąpią Tulia i Mesajah) i zabawa do białego rana z zespołem Folkower.