60 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy znalezione pod Krakowem. Mężczyźnie przewożącemu te fanty grozi grzywna albo więzienie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej przybyli do Skawiny we wtorek, 14 listopada. Ich celem było wyeliminowanie z czarnego rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych. W tym podkrakowskim miasteczku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem renault clio, bo mieli podejrzenia, że może on przewozić tego nielegalne wyroby tytoniowe. I tak było.

- Podczas przeszukania bagażu przewożonego przez kierującego, na tylnych siedzeniach oraz w przestrzeni bagażowej pojazdu policjanci ujawnili kartonowe pudła z zawartością paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Łącznie mundurowi zabezpieczyli 60 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów - relacjonuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Zatrzymanym pojazdem kierował 48-letni mężczyzna z Krakowa. Został zatrzymany i przewieziony do komendy. Tam usłyszał zarzut uchylania się od opodatkowania poprzez przewożenie, pomaganie w zbyciu i ukryciu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, zamiaru wprowadzenia ich do obrotu oraz nieujawnienia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania.

Jak informuje rzeczniczka policji - za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.