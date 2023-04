800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem

- Gdy zaczęto organizować pochówki przy kościołach, to założono, że tak już będzie zawsze do czasów sadu ostatecznego. Ale, jak wiadomo, w historii nie ma rzeczy trwałych, więc i to się zmieniło. Powodem były względy sanitarne. Pochówki w jednym miejscu przez kilkaset lat zaczęły powodować epidemie. Dlatego zaczęto organizować cmentarze - wyjaśniał dr Krzysztof Tunia.