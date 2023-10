9 milionów pasażerów w Kraków-Airport do końca roku? Wyniki krakowskiego lotniska szybują jak nigdy. Są realne szanse na pobicie rekordu!

Rekord za rekordem Kraków Airport

884 381 pasażerów we wrześniu oznacza, że to o 9% więcej w stosunku do września 2019 r. i o 23% więcej w stosunku do września 2022 r. Okazuje się też, że coraz więcej osób nie tylko wylatuje z Krakowa, ale także do niego przylatuje. Stąd tak dobre m.in. wyniki turystyki przyjazdowej do stolicy Małopolski.

Czy wakacje 2023 były udane? - Bardzo udane. I to co najmniej w dwóch aspektach. Z jednej strony udało nam się odbudować siatkę połączeń sprzed pandemii, a z drugiej strony przyjęta strategia rozwoju nowych połączeń Kraków Airport, uwzględniająca oczywiście ciągle zmieniające się otoczenie i oczekiwania klientów, pozwoliła nam na wejście na nieobsługiwane do tej pory rynki – przypomina prezes Radosław Włoszek.