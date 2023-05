Z Kraków Airport do Stambułu. 1 maja na krakowskim lotnisku salutem wodnym powitano pierwszy samolot Turkish Airlines. Brama Orientu otwarta

Stambuł – Kraków, Kraków – Stambuł. I tak trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki. Bilety – jak przypomina przewoźnik – już od 255 dolarów, a podatki są wliczone w cenę. W dziewiczym rejsie do stolicy Małopolski przyleciało 96 osób, w tym 16 w klasie biznes. W drogę powrotną, do największego miasta Turcji wybrało się 108 pasażerów.

- Polska i Turcja są tak bliskimi krajami, że zasługują na znacznie więcej rejsów. Chcielibyśmy, aby w najbliższym czasie móc oferować codzienne połączenia ze Stambułu do Krakowa. Dla nas jest to więc początek – powiedział nam Levent Konukçu, chief investment & technology officer Turkish Airlines. - Do tej pory na pokładach naszych samolotów, tych które lądowały w Warszawie, przylatywali głównie pasażerowie biznesowi. Natomiast Kraków ma zupełnie inny charakter, stąd spodziewamy się, że stolicę Małopolski, oczywiście oprócz przedsiębiorców, będzie odwiedzało również bardzo dużo turystów z Turcji. Nad Bosfor serdecznie zaś zapraszamy gości z Polski.