Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie. Pierwsze łopaty koło lotniska w Balicach wbite, budowa ruszyła. Powstanie tu supernowoczesne centrum

Najnowocześniejsze Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira w Europie Centralnej powstanie w Krakowie

I dodał: - W ten sposób chcemy również podkreślić kluczową rolę Krakowa dla Ryanaira. W Kraków Airport bazujemy przecież 11 samolotów, a to oznacza, że stolica Małopolski jest naszą największą bazą w Europie Środkowo-Wschodniej. I wspomnę jeszcze, że w sezonie letnim z Krakowa będziemy oferowali ponad 80 połączeń do różnych atrakcyjnych części świata.

- To pierwsze tego typu i najbardziej innowacyjne centrum w tej części Europy. Jesteśmy pewni, że inwestycja wpłynie bardzo pozytywnie nie tylko na biznes, ale także na turystykę Krakowa i Małopolski – zaznaczył Michael O’Leary, prezes Ryanair.

Ryanair wybrał Kraków. Szkoła awiacji i nowe miejsca pracy

Co kryje się za tymi milionami euro? Nowoczesny budynek, pod którego fundamenty 28 marca wykonano pierwsze wykopy. Gdy powstanie codziennie będzie mogło się w nim szkolić do 500 osób - pilotów, członków załóg pokładowych, a także mechaników. Centrum zostanie wyposażone w osiem nowoczesnych hydraulicznych symulatorów lotu, a także dwa stacjonarne symulatory. Nie można też zapomnieć o co najmniej 150 nowych wysokowyspecjalizowanych miejscach pracy.

O pomyśle budowy imponującego centrum prezes irlandzkiego przewoźnika oficjalnie poinformował 13 czerwca 2023 roku. Wspomniał wtedy, że dla Krakowa będzie to oznaczało również transfer najbardziej innowacyjnej i najnowocześniejszej technologii lotniczej.

Innowacyjny impuls dla nowoczesnej Małopolski

W czerwcu 2023 roku prezydent Krakowa przyznał, że miasto zobowiązało się do wybudowania kilkusetmetrowego odcinka nowej drogi, która połączy centrum Ryanaira z Kraków Airport. - Pomoc w procesie inwestycyjnym to naturalna rola krakowskiego samorządu, dlatego wspieramy firmę Ryanair w pozyskaniu niezbędnych dokumentów i decyzji umożliwiających terminową realizację centrum wraz z otaczającą je infrastrukturą drogową. Taka współpraca przynosi nie tylko obopólne korzyści, ale potwierdza wizerunek Krakowa jako miasta otwartego na innowacyjny biznes i przyjaznego inwestorom – mówił wtedy prof. Jacek Majchrowski.

Zadowolenia z inwestycji w Krakowie nie krył Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. - Cieszę się, że Grupa Ryanair rozwija się w Polsce i że kolejna duża inwestycja tego przewoźnika będzie zlokalizowana w Krakowie. Chcemy, aby Polska i Kraków postrzegane były przez inwestorów jako bezpieczne i atrakcyjne miejsce do rozwoju biznesu - zaznaczył.

Małopolska - najlepsze miejsce do inwestycji

- Małopolska to najlepsze miejsce do tego typu inwestycji. Bardzo się cieszę, że Ryanair inwestuje właśnie w Krakowie - stolicy naszego regionu. To niebywała szansa promocyjna, a także ogromny impuls rozwojowy dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach oraz całego regionu - podkreślił Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego.

- To bardzo ważne, że Ryanair dostrzegł potencjał do dalszego inwestowania w Krakowie i w Małopolsce. Jestem przekonany, że Centrum Symulatorowo-Treningowego przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w regionie, a także stanie się słynną w świecie szkołą awiacji - nie ukrywa Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.