A więc wiosna! Chcecie posłuchać drozda śpiewaka? Wpadnijcie do parku czy lasu. Felieton Grzegorza Tabasza

Śpiewają czy może bardziej koncertują tylko samce. Bynajmniej nie dla naszej przyjemności, lecz celu prozaicznym i bardzo ważnym. Wyznaczają rewiry lęgowe i wabią partnerki. Korzystają z wczesnej wiosny i muzykują przez cały dzień. Co ciekawsze wszystkie ptaki milkną pół godziny po zapadnięciu zmroku.

Jeśli miałbym wskazać najlepszy ptasi głos wiosny będzie to drozd śpiewak. Ptak nieco większy od pospolitego szpaka. Grzbiet w miłych oku odcieniach brązu. Biała, plamista pierś. I najmocniejszy wokal wśród latających istot pokrytych piórami. Mniejsza o wygląd. Jak on śpiewa! Z czubka najwyższego drzewa w okolicy. Od wczesnego ranka do śniadania. Czasami w środku dnia, a najchętniej i najpiękniej przed wieczorem. Repertuar ma bardzo szeroki. Setki zwrotów, które są często powtarzane kilkakroć. Zmyślnie naśladuje głosy wielu innych ptaków.

Jakieś sto lat temu drozd śpiewak zaczął wprowadzać się w najbliższe otoczenie człowieka. Od tej pory imituje dźwięki niemające wiele wspólnego z naturą. Choćby zasłyszane gwizdy czajnika. Dzisiaj polifoniczne dzwonki telefonów komórkowych. Będzie śpiewał do maja. Jeśli chcecie go posłuchać wpadnijcie na chwile do parku czy lasu.