Agresor zaatakował na stacji benzynowej pod Krakowem. Zatrzymany przy udziale kontrterrorystów Barbara Ciryt

Na jednej ze stacji benzynowych w powiecie krakowskim doszło do pobicia i uszkodzenia samochodu poszkodowanego mężczyzny. W awanturze interweniowali kryminalni ze Słomnik, którzy z pomocą kontrterrorystami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie namierzyli i zatrzymali agresora. 48-latek zaatakował swoją ofiarę bez powodu okładając pięściami. Okazało się też, że sprawca kierował pojazdem bez uprawnień, używał tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, którym się poruszał, miał w domu narkotyki i broń bez zezwolenia. Usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia.