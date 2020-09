Agresywny mężczyzna w gminie Zabierzów. Biegał z siekierą, niszczył mienie sąsiadów i groził jednemu z nich

Nocą na kilka posesji w gminie Zabierzów wtargnął agresywny mężczyzna. Dewastował ogrodzenia, rozbijał szyby w oknach i drzwiach domów sąsiadów, do jednego wszedł do środka i rozbił m.in. stół i telewizor. Agresor został zatrzymany przez policję. To 37-latek z gminy Zabierzów. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt o występek o charakterze chuligańskim i kierowanie gróźb karalnych.

Jak informuje policja, do niebezpiecznych zdarzeń doszło 4 września po północy. Wówczas oficer dyżurny Komisariatu Policji w Zabierzowie otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców gminy Zabierzów, że po jego posesji biega mężczyzna z siekierą. Gdy policjanci tam dotarli, niebezpiecznego mężczyzny już nie było. - Według relacji zgłaszającego, był to znany mu mężczyzna, mieszkający w tej samej miejscowości. Sprawca wtargnął na teren posesji sąsiada, gdzie siekierą uszkodził skrzynkę na listy, ogrodzenie, szyby w oknie oraz drzwiach wejściowych, a następnie wszedł do jego domu, gdzie zdewastował telewizor, stół i lampę. Kiedy właściciel domu próbował przeciwdziałać totalnemu demolowaniu domu - agresor przyłożył mu siekierę do szyi, grożąc pozbawieniem życia. Następnie napastnik uciekł. Okazało się, że w okolicy zostały uszkodzone również dwa samochody oraz ogrodzenie przy jeszcze innej posesji - relacjonuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Policjanci pojechali do miejsca zamieszkania agresywnego mężczyzny, lecz go nie zastali. 37-latek został zatrzymany następnego dnia na innej posesji w sąsiedztwie. - Stróże prawa ustalili, że pozostałe szkody, jakie powstały w okolicy to również jego sprawka. Zatrzymany przyznał się policjantom, że dokonał tych czynów, jednak nie potrafił wytłumaczyć przyczyny swojego zachowania. W miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli siekierę, którą sprawca posługiwał się przy dokonywaniu przestępstw - informuje podkom. Fil. Straty powstałe przez działania chuligańskie oszacowano na ponad 5,5 tys. zł. 6 września 37-latek usłyszał sześć zarzutów dotyczących chuligańskiego zniszczenia mienia, zakłócenia miru domowego, kierowania gróźb karalnych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora o zastosowanie wobec agresora aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Czytaj także

