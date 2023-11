AKACJOWA 38 odcinek 245. Królowa oskarża Cayetanę o zbrodnię. Streszczenie odcinka [01.12.2023]

Akacjowa 38 odcinek 245. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek AKACJOWEJ 38?

245. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 1 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 244. odcinka

German łamie prawo lecząc chorującego na pelagrę Segunda. Niestety, pacjent umiera. Victor i Servando chcą wykorzystać strajk karczmarzy, by zarobić na handlu alkoholem. Cayetana przygotowuje się do pójścia do opery z królową. Lolita przestrzega Celię przed zakusami mężczyzn na kobiece wdzięki.