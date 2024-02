AKACJOWA 38 odcinek 312. Rosina poddaje się operacji. Streszczenie odcinka [22.02.2024]

Akacjowa 38 odcinek 312. Streszczenie

Szef Maura daje mu cztery dni na zakończenie śledztwa. Inspektor chce skonfrontować Teresę z Fabianą, aby nauczycielka przypomniała sobie wydarzenia z przeszłości. Doktor Malia przystępuje do operowania Rosiny.

Kiedy i gdzie oglądać 312. odcinek AKACJOWEJ 38?

312. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 22 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 311. odcinka

Trini zakrada się do mieszkania Ramona. Zastaje go załamanego i zapłakanego. Pociesza go, lecz przychodzi Lourdes i wszczyna awanturę. Maurowi coraz bardziej podoba się Teresa.